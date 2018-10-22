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Город (Москва и область)     22.10.2018 15:16

Собянин объявил о создании Московского стандарта благополучия пенсионеров

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Теги:  Сергей Собянин  Мосгордума  пенсионеры 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о формировании в столице расширенной системы гарантий старшему поколению – Московского стандарта благополучия пенсионеров.

Как заявил Собянин во время выступления с ежегодным отчетом в Московской городской Думе, Московский стандарт благополучия пенсионеров будет, прежде всего, включать в себя качественную медицинскую помощь.

Речь идет об индивидуальном наблюдении в поликлиниках для пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, медицинском патронаже для маломобильных москвичей, паллиативной помощи.

Собянин также назвал важной задачей поддержку москвичей, которых затронет повышение пенсионного возраста. Закон о мерах поддержки москвичей старше 50 лет в связи с пенсионной реформой был принят Мосгордумой в сентябре.

Мэр столицы также предложил продлить на постоянной основе пилотный проект поддержки людей старшего возраста «Московское долголетие», отметив, что с марта 2018 года к нему присоединились более 140 тысяч человек.


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Теги: 
Сергей Собянин  Мосгордума  пенсионеры 

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