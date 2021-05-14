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Город (Москва и область)     14.05.2021 15:18

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин 

14 мая. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуация с распространением коронавируса в Москве.

По словам мэра, ситуация в целом стабильная, а отмеченный рост заболеваемости небольшой и не является критическим.

В тоже время, по мнению Собянина, существующий уровень заболеваемости в целом «достаточно большой». В связи с чем мэр еще раз призвал горожан активнее вакцинироваться.

В пятницу в Москве было выявлено 3 818 новых случаев заражения коронавирусом. Этом максимальное число новых случаев заражения за сутки с середины января.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова назвала ситуацию с коронавирусом в столице напряженной.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин 

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