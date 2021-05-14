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Город (Москва и область)
14.05.2021, 15:18
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
14 мая. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуация с распространением коронавируса в Москве. По словам мэра, ситуация в целом стабильная, а отмечен...
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Город (Москва и область)
14.05.2021, 13:12
Ситуация с коронавирусом в Москве напряженная - власти
14 мая. Mossovetinfo.ru — Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, заявила на пресс-конференции заммэра Москвы Анастасия Ракова. Ранее оперативный штаб сообщил, что за последние с...
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Город (Москва и область)
14.05.2021, 11:06
В Москве выявлено рекордное число новых случаев COVID-19 с середины января
14 мая. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 3818 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Более 3 тысяч случаев заболевания за сутки в Москве выявлено...