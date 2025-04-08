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Город (Москва и область)     11.04.2025 13:55

Собянин сообщил о переносе субботника с 12 на 19 апреля

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Теги:  Собянин  субботник  перенос  19 апреля  погода 

11 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин из-за погодных условий принял решение перенести общегородской субботник с 12 на 19 апреля, поскольку «снега в парках и скверах больше, чем в Новый год». Об этом мэр сообщил в своем официальном информационном канале в Telegram.

Дорогие москвичи, планировали провести городской субботник 12 апреля, но, к сожалению, погода преподносит сюрпризы.

«Снега в парках и скверах больше, чем в Новый год.

Поэтому перенесём субботник на следующую неделю, на 19 апреля. Погода, надеюсь, будет лучше», сообщил мэр.

Месячник весеннего благоустройства стартовал в Москве со вторника, 1 апреля, и продлится до 30 апреля.

Информация о местах проведения субботников и о пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в СМИ, на сайтах префектур и районных управ.

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Карта места

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Теги: 
Собянин  субботник  перенос  19 апреля  погода 

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