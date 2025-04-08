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Город (Москва и область)
11.04.2025, 13:55
Собянин сообщил о переносе субботника с 12 на 19 апреля
11 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин из-за погодных условий принял решение перенести общегородск...
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Город (Москва и область)
10.04.2025, 09:31
Участок набережной Тараса Шевченко снова станет пешеходным с 11 апреля по 27 октября в праздники и выходные
10 апреля — Mossovetinfo.ru — Участок набережной Тараса Шевченко от д. 12, стр. 26 по Кутузовскому проспекту до моста Ба...
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Город (Москва и область)
08.04.2025, 15:35
Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым
8 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым...