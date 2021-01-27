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Город (Москва и область)     27.01.2021 08:58

Требование о переводе сотрудников на «удаленку» в Москве отменено - указ мэра

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Теги:  удаленная работа  Сергей Собянин  Собянин  ограничения  COVID-19  коронавирус 

27 января. Mossovetinfo.ru – Требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным с 27 января и теперь носит рекомендательный характер. Об этом на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что возвращать работников в офисы или сохранять «удаленку» – остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций.

Кроме того, указом мэра снят запрет на работу кафе, ресторанов и ночных клубов с 23:00 до 6:00. Заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима.

C 22 января в Москве смягчили ряд ограничений, введенных ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса. В частности, открылись музеи, а максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличилось до 50 процентов от общей вместимости зрительного зала.

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Карта места

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Теги: 
удаленная работа  Сергей Собянин  Собянин  ограничения  COVID-19  коронавирус 

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