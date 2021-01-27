09:57 Город (Москва и область) Ситуация с COVID-19 в Москве продолжает улучшаться - Собянин
09:47 Город (Москва и область) Собянин: решение о дальнейшем формате обучения в московских ВУЗах примут до 6 февраля
09:19 Город (Москва и область) Таксистам и курьерам в Москве разрешили сделать прививку от COVID-19 вне зависимости от гражданства
09:08 Город (Москва и область) Запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время в Москве снят
08:58 Город (Москва и область) Требование о переводе сотрудников на «удаленку» в Москве отменено - указ мэра
13:45 Происшествия В реанимации находится женщина пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января
09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно
09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19
08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ
08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года