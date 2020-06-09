9 июня. Mossovetinfo.ru – Для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы с 9 июня снова можно использовать транспортные карты.



Для разблокировки карты не нужно никуда обращаться, карты разблокированы автоматически. Если за период режима самоизоляции срок действия социальной карты москвича истек, необходимо получить новую подав заявку в центре госуслуг или через портал mos.ru. Москвичам пенсионного и предпенсионного возраста обращаться не нужно, перевыпуск их социальных карт происходит автоматически.



Кроме того, с 12 июня школьники и студенты могут восстановить неиспользованные льготные безлимитные проездные на месяц и три месяца. Для этого необходимо обратиться в любой сервисный центр «Московского транспорта».



Режим самоизоляции и пропускной режим, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, отменены с 9 июня.



О том, какие еще ограничения сняты в столице с 9 июня, читайте здесь.