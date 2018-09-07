7 сентября. Mossovetinfo.ru – Срок строительства домов по программе реновации в Москве сократят на 54 дня, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на представителя департамента строительства столицы.



В настоящее время для строительства жилья в Москве необходимо пройти 57 административных процедур, и срок строительства жилого дома составляет 596 дней. Сократить сроки строительства планируется за счет сокращения 5 административных процедур.



Программа была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.