12 сентября. Mossovetinfo.ru – Станция «Каширская» Замоскворецкой линии московского метрополитена изменила режим работы на четыре месяца. С 12 января по 25 января следующие из центра поезда не останавливаются на станции «Каширская».



Это необходимо в связи с работами по интеграции станции «Каширская» в БКЛ. Станция станет кросс-платформенной пересадкой между Замоскворецкой и Большой кольцевой линиями метро.