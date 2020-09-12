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Город (Москва и область)     12.09.2020 14:00

Станция «Каширская» изменила режим работы до конца января

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Теги:  метро  метрополитен. станция Каширская  Замоскворецкая линия 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – Станция «Каширская» Замоскворецкой линии московского метрополитена изменила режим работы на четыре месяца. С 12 января по 25 января следующие из центра поезда не останавливаются на станции «Каширская». 

Это необходимо в связи с работами по интеграции станции «Каширская» в БКЛ. Станция станет кросс-платформенной пересадкой между Замоскворецкой и Большой кольцевой линиями метро.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен. станция Каширская  Замоскворецкая линия 

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