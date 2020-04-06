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Город (Москва и область)     06.04.2020 14:32

Станция МЦД-2 Опалиха открылась после реконструкции

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Теги:  МЦД  МЦД-2  станция Опалиха  реконструкция 

6 апреля. Mossovetinfo.ru – Станция Опалиха, являющаяся частью маршрута МЦД-2 «Нахабино – Подольск», открылась после реконструкции в подмосковном Красногорске.

Реконструкция станции началась в 2019 году. В ходе реконструкции на станции появилась платформа, снабженная навесом, который защищает пассажиров от непогоды, надземный вестибюль с переходом, кассовой и турникетной зоной, а также с эскалаторами и лифтами, с помощью которых можно попасть на платформу или выйти в город.

Планируется, что обновленной станцией будет пользоваться 12,7 тысячи пассажиров в сутки, а к 2030 году пассажиропоток станции вырастет до 18 тысяч человек в сутки.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-2  станция Опалиха  реконструкция 

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