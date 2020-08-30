Станцию «Лианозово» планируется открыть в 2022 году

30 августа. Mossovetinfo.ru – Cтанцию «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии московского метро планируется открыть в 2022 году. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Станция расположится вдоль Дмитровского шоссе, у примыкания к нему Вагоноремонтной улицы, в 350 метрах от платформы Лианозово Савеловского направления МЖД.



Также на Люблинско-Дмитровской линии на данный момент строятся станции «Улица 800-летия Москвы» и «Физтех».