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Город (Москва и область)     16.01.2021 11:38

Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

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Теги:  транспорт  МЦД  МЦД-2  Андрей Бочкарев  Бочкарев 

16 января. Mossovetinfo.ru – Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что после открытия станции с нее по принципу «сухие ноги» можно будет перейти на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии метро.

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Карта места

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Теги: 
транспорт  МЦД  МЦД-2  Андрей Бочкарев  Бочкарев 

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