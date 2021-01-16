Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

16 января. Mossovetinfo.ru – Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



Он отметил, что после открытия станции с нее по принципу «сухие ноги» можно будет перейти на одноименные станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линии метро.