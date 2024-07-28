Стартовал масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»

1 августа — Mossovetinfo.ru — С 1 августа начал свою работу самый масштабный форум-фестиваль этого лета «Территория будущего. Москва 2030», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«В каждом районе столицы открывают маркеты, проводят выставки, спектакли, концерты, кинопоказы, шоу и дискотеки, организуют спортивные активности, модные дефиле и многое другое. Гости форума-фестиваля имеют возможность познакомиться как с футуристическими идеями и проектами, так и с передовыми технологиями и городскими программами, которые преображают столицу уже сегодня. Форум-фестиваль представит инновации и достижения в сфере московской промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте», – говорится в сообщении.



Масштабный проект «Территория будущего. Москва 2030» – представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города и позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет, - завершится в День города.