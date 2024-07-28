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01.08.2024, 08:57
Стартовал масштабный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»
1 августа — Mossovetinfo.ru — С 1 августа начал свою работу самый масштабный форум-фестиваль этого лета «Территория ...
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Город (Москва и область)
29.07.2024, 09:35
Сервис Russpass собрал уже более 30 тысяч предложений для туристов - Сергунина
29 июля — Mossovetinfo.ru — Туристическим сервисом Russpass, созданным по инициативе Правительства Москвы, воспользовал...
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28.07.2024, 06:24
Сергунина назвала популярные продукты на ярмарках выходного дня в Москве
28 июля — Mossovetinfo.ru —На ярмарках выходного дня в Москве в первом полугодии 2024 года чаще всего покупали клубник...