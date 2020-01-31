31 января. Mossovetinfo.ru – В московском районе Зюзино началось строительство трех домов по программе реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



На Севастопольском проспекте будет построен дом на 115 квартир, на Черноморском бульваре – на 129 квартир и на Керченской улице – на 120 квартир.



В настоящее время на всех трех строительных площадках идут подготовительные работы. Сдать дома в эксплуатацию планируется в 2022 году.