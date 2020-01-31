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Город (Москва и область)     31.01.2020 09:56

Строительство трех домов по программе реновации началось в Зюзине

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Зюзино  программа реновации 

31 января. Mossovetinfo.ru – В московском районе Зюзино началось строительство трех домов по программе реновации жилья, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

На Севастопольском проспекте будет построен дом на 115 квартир, на Черноморском бульваре – на 129 квартир и на Керченской улице – на 120 квартир.

В настоящее время на всех трех строительных площадках идут подготовительные работы. Сдать дома в эксплуатацию планируется в 2022 году.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Зюзино  программа реновации 

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