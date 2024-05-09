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Город (Москва и область)     13.05.2024 08:00

Строительство трёх станций новой Троицкой линии метро выходит на финишную прямую - Собянин

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Теги:  Собянин  метро  «Новаторская»  «Бачуринская»  «ЗИЛ»  отделка  Троицкая линия  власть  эффективность 

13 мая — Mossovetinfo.ru — Строительство станций «Новаторская», «Бачуринская», «ЗИЛ» Троицкой линии метро выходит на финишную прямую, - сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Станции построены, соответственно, на 84%, 71%, 60%.

На станции «Новаторская» завершены отделка путевых стен и установка эскалаторов, идёт облицовка потолка.

В октябре 2023 года Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки финишного участка Троицкой линии метро от станции «Кедровая» до станции «Троицк»

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Карта места

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Теги: 
Собянин  метро  «Новаторская»  «Бачуринская»  «ЗИЛ»  отделка  Троицкая линия  власть  эффективность 

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