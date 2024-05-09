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Город (Москва и область)
13.05.2024, 08:00
Строительство трёх станций новой Троицкой линии метро выходит на финишную прямую - Собянин
13 мая — Mossovetinfo.ru — Строительство станций «Новаторская», «Бачуринская», «ЗИЛ» Троицкой линии метро выходит н...
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Город (Москва и область)
09.05.2024, 11:01
Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил
9 мая — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в речи на параде Победы на Красной Площади заявил, что стра...
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Город (Москва и область)
09.05.2024, 09:51
Центральным событием фестиваля «Московская весна», который проходит в столице до 12 мая, станет празднование Дня Победы
9 мая — Mossovetinfo.ru — Центральным событием фестиваля «Московская весна», который проходит в столице до 12 мая, ст...