5 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство Юго-Восточной хорды будет продолжено после рекультивации грунта в районе, где в 50-60-е годы XX века завод полиметаллов складировал радиоактивные отходы, сообщается на официальном сайте стройкомплекса Москвы.
Как сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, рекультивацию грунта планируется завершить до конца весны. Это задержит работы по строительству хорды, однако не скажется на конечном сроке запуска новой трассы. Основной ход магистрали будет запущен в 2022 году, а полная реализация проекта завершится в 2023 году.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города заключили договор с ФГУП «Радон», которое должно вывезти зараженный радиоактивностью грунт с бывшей территории завода полиметаллов и провести полномасштабную программу рекультивации. Позднее стало известно, что работы планируется завершить в мае 2020 года.
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