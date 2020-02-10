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Город (Москва и область)
10.02.2020, 14:34
Суперсервис для участников программы реновации внедрят в Москве в 2021 году
10 февраля. Mossovetinfo.ru – Суперсервис для участников программы реновации жилья будет внедрен в Москве в 2021 году сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин в кулуарах ...
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Город (Москва и область)
10.02.2020, 12:32
Четыре станции метро благоустроят в 2020 году в рамках интеграции с МЦД
10 февраля. Mossovetinfo.ru – Четыре станции московского метрополитена будут благоустроены в 2020 году в рамках интеграции с МЦД, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы. Планир...
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Город (Москва и область)
10.02.2020, 11:53
В Московском «Манеже» продлили время работы выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство»
10 февраля. Mossovetinfo.ru – В связи с высокой популярностью выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство» в московском «манеже» было решено продлить время ее работы, сообщает пресс-служба орган...