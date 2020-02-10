10 февраля. Mossovetinfo.ru – Суперсервис для участников программы реновации жилья будет внедрен в Москве в 2021 году сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин в кулуарах XX сессии Всемирного урбанистического форума.



По словам Левкина, сервис будет внедрятся в три этапа. Первый этап уже реализован – на портале mos.ru опубликованы интерактивные инструкции по переселению в рамках программы реновации. Второй этап планируется запустить в мае 2020 года, когда все опубликованные инструкции станут персонифицированными и будут ориентированы на ситуацию каждого конкретного переселенца. Третий этап планируется запустить в 2021 году, в рамках третьего этапа все сервисы и услуги по переселению в рамках программы станут доступны в электронном виде, а также будет создано специальное мобильное приложение.



В результате участнику программы нужно будет только подать заявку, все остальное сервис сделает автоматически.



В настоящее время на портале mos.ru размещена специальная интерактивная инструкция, с помощью которой участники программы реновации жилья могут узнать какие документы необходимы для переезда, как докупить дополнительные квадратные метро по программе реновации, как будет организовано переселение, какой должен быть порядок действий после получения ключей от новой квартиры и другие подробности.