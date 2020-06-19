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Город (Москва и область)     19.06.2020 10:52

Торжественная регистрация браков возобновится в загсах Москвы с 23 июня

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Теги:  ЗАГС  браки  регистрация 

19 июня. Mossovetinfo.ru – В московских загсах с 23 июня возобновится торжественная регистрация браков, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. C 26 июня возобновится торжественная регистрация браков в необычных местах Москвы.

Cанитарно-эпидемиологические правила сохраняются, молодожены и посетители должны быть в медицинских масках и перчатках, также необходимо соблюдение социальной дистанции. После каждой церемонии будет проходить дезинфекция и проветривание.



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Карта места

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Теги: 
ЗАГС  браки  регистрация 

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