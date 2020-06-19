19 июня. Mossovetinfo.ru – В московских загсах с 23 июня возобновится торжественная регистрация браков, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. C 26 июня возобновится торжественная регистрация браков в необычных местах Москвы.



Cанитарно-эпидемиологические правила сохраняются, молодожены и посетители должны быть в медицинских масках и перчатках, также необходимо соблюдение социальной дистанции. После каждой церемонии будет проходить дезинфекция и проветривание.

