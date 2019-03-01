1 марта. Mossovetinfo.ru – Три станции Каховской линии метрополитена будут реконструированы для интеграции с Большой Кольцевой линией, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
Каховская линия – самая короткая в московском метрополитене. В ее состав входит всего три станции: «Каширская», «Варшавская» и «Каховская». Линия будет интегрирована в состав южного участка БКЛ «Проспект Вернадского» - «Каховская».
В ходе реконструкции будет построена соединительная ветка в метродепо «Замоскворецкое», будут заменены верхнее строение пути, коммуникационные сети, а также обновят архитектурный облик всех станций.
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