Участок салатовый ветки метро закрыт на день

10 марта. Mossovetinfo.ru - На день, 10 марта, прекратилось движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии метро между «Марьиной Рощей» и «Петровско-Разумовской»



Станции «Бутырская» и «Фонвизинская» закрыты, а со станции «Петровско-Разумовская» пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии.



В обычном режиме метрополитен возобновит работу 11 марта, в 5:30 утра. На время закрытия станций запущены компенсационные автобусы.



Ограничения связаны с работами по присоединению к действующей системе метро трех станций: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».