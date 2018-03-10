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Город (Москва и область)     10.03.2018 08:46

Участок салатовый ветки метро закрыт на день

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Теги:  метро  метрополитен 

10 марта. Mossovetinfo.ru - На день, 10 марта, прекратилось движение поездов по Люблинско-Дмитровской линии метро между «Марьиной Рощей» и «Петровско-Разумовской»

Станции «Бутырская» и «Фонвизинская» закрыты, а со станции «Петровско-Разумовская» пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу 11 марта, в 5:30 утра. На время закрытия станций запущены компенсационные автобусы.

Ограничения связаны с работами по присоединению к действующей системе метро трех станций: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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