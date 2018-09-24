24 сентября. Mossovetinfo.ru – Во второй половине 2019 года в Московском зоопарке появится еще один вход со стороны станции метро «Баррикадная», сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.



Проект нового входа согласован, его строительство займет 9,4 месяца.