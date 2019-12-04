4 декабря. Mossovetinfo.ru –В 2020 году Москва примет участие в 8 туристических выставках, 7 из которых пройдут за рубежом, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.
«Такие выставки — хороший формат, чтобы рассказать о наших преимуществах, презентовать Москву как перспективное туристическое направление. В уходящем году мы участвовали в серии выставок в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке. И завоевали на них сразу шесть наград. В 2020 году продолжим работу по продвижению туристического потенциала столицы за рубежом», - рассказала Сергунина.
Сообщается, что в 2020 году Москва примет участие в международных туристических выставках в Бразилии, Германии, Индии, Испании, Китае, Сингапуре, Франции, а также в международной выставке MITT, которая пройдет в Москве. Свою туристическую отрасль Москва представит, как на городских стендах, так и во время роуд-шоу и ознакомительных туров в столицу.
В 2019 году Москва также приняла участие в 8 международных туристических выставках, на которых завоевала 6 наград.
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