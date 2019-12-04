Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     04.12.2019 08:56

В 2020 году Москва примет участие в 8 туристических выставках

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  туризм  выставки 

4 декабря. Mossovetinfo.ru –В 2020 году Москва примет участие в 8 туристических выставках, 7 из которых пройдут за рубежом, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

«Такие выставки — хороший формат, чтобы рассказать о наших преимуществах, презентовать Москву как перспективное туристическое направление. В уходящем году мы участвовали в серии выставок в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке. И завоевали на них сразу шесть наград. В 2020 году продолжим работу по продвижению туристического потенциала столицы за рубежом», - рассказала Сергунина.

Сообщается, что в 2020 году Москва примет участие в международных туристических выставках в Бразилии, Германии, Индии, Испании, Китае, Сингапуре, Франции, а также в международной выставке MITT, которая пройдет в Москве. Свою туристическую отрасль Москва представит, как на городских стендах, так и во время роуд-шоу и ознакомительных туров в столицу.

В 2019 году Москва также приняла участие в 8 международных туристических выставках, на которых завоевала 6 наград.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
туризм  выставки 

Возврат к списку

Лента новостей

08:56 Город (Москва и область) В 2020 году Москва примет участие в 8 туристических выставках

08:47 Город (Москва и область) Оплатить госпошлины и госуслуги теперь можно во всех центрах «Мои документы»

08:19 Город (Москва и область) Запуск МЦД разгрузил 19 станций метро

17:40 Власть Госдума приняла пакет законов об электронных трудовых книжках

16:31 Происшествия Задержан мужчина, напавший с ножом на полицейского в Мытищах

Актуальные материалы

16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года

16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года

08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина

08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru