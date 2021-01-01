1 января. Mossovetinfo.ru – В 24 парках Москвы этой зимой уже открыли лыжные трассы. Об этом сообщает mos.ru. На данный момент доступно 57 маршрутов.В некоторых парках также проложили тропы здоровья. Для их создания применяли снегоходы, которые утрамбовали снег и образовали колею. Тропы здоровья подойдут как для лыжников, так и для любителей пробежек.