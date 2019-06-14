14 июня. Mossovetinfo.ru — Пятиэтажный дом на Бескудниковском бульваре начали расселять в рамках программы реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Новые квартиры жильцам расселяемой пятиэтажки предлагают в нескольких новостройках на Бескудниковском бульваре и Дмитровском шоссе. Всего жителям вручено 69 писем с предложениями равнозначных квартир. Осмотреть предлагаемые квартиры жители пятиэтажки смогут уже сегодня, 14 июня.
Расселяемый дом станет 12-м в Бескудниковском районе, который начали расселять по программе реновации жилья. Всего в районе в программу вошли 37 домов. Для строительства новых домов утверждено 15 стартовых площадок.
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