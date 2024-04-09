23 апреля — Mossovetinfo.ru — Заместителя министра обороны Российской федерации Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович.Проводятся необходимые следственные действия", - сообщил СК РФ в своем официальном телеграм-канале.