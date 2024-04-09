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Происшествия     23.04.2024 21:50

Следком: задержан зам Министра обороны РФ Тимур Иванов

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Теги:  Минобороны  Тимур Иванов  взятка  подозрение  задержание  обыск  следственный комитет 

23 апреля — Mossovetinfo.ru — Заместителя министра обороны Российской федерации Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович.

Проводятся необходимые следственные действия", - сообщил СК РФ в своем официальном телеграм-канале.

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Теги: 
Минобороны  Тимур Иванов  взятка  подозрение  задержание  обыск  следственный комитет 

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