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Город (Москва и область)     29.10.2019 10:25

В Кузьминках началось строительство двух домов по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  Кузьминки  программа реновации  строительство  реновация жилья 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство двух жилых домов по программе реновации жилья началось в районе Кузьминки, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Дома строятся на Жигулевской улице по индивидуальному проекту. Первый дом будет односекционным, в нем будет 102 квартиры: 5 однокомнатных, 76 трехкомнатных и 21 трехкомнатная. Второй дом будет двухсекционным, в нем будет 187 квартир: 18 однокомнатных, 152 двухкомнатных и 17 трехкомнатных. Оба здания будут иметь подземную парковку.

Шесть квартир в домах будут приспособлены для маломобильных граждан, ширина проходов в таких квартирах будет расширена, в пожаробезопасных зонах и санузлах будут установлены устройства для связи с диспетчером.

В вестибюлях домов будут расположены комнаты для консьержей с санузлами, помещения для уборочного инвентаря, помещения для хранения колясок, зоны почтовых ящиков. В каждом подъезде будет установлено по два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Первые этажи домов будут нежилыми, там разместят магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, социально-бытовые организации. Также там может быть размещен центр информирования населения.

Прилегающую территорию благоустроят, озеленят, обустроят детскую площадку, места для отдыха. Также возле домов появится плоскостная парковка.

В настоящее время на стройплощадке выполнены работы по ограждению, обустраивается бытовой городок, прокладываются временные дороги. Завершить строительство домов планируется в 2021 году.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Кузьминки  программа реновации  строительство  реновация жилья 

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