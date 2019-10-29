29 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство двух жилых домов по программе реновации жилья началось в районе Кузьминки, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.



Дома строятся на Жигулевской улице по индивидуальному проекту. Первый дом будет односекционным, в нем будет 102 квартиры: 5 однокомнатных, 76 трехкомнатных и 21 трехкомнатная. Второй дом будет двухсекционным, в нем будет 187 квартир: 18 однокомнатных, 152 двухкомнатных и 17 трехкомнатных. Оба здания будут иметь подземную парковку.



Шесть квартир в домах будут приспособлены для маломобильных граждан, ширина проходов в таких квартирах будет расширена, в пожаробезопасных зонах и санузлах будут установлены устройства для связи с диспетчером.



В вестибюлях домов будут расположены комнаты для консьержей с санузлами, помещения для уборочного инвентаря, помещения для хранения колясок, зоны почтовых ящиков. В каждом подъезде будет установлено по два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.



Первые этажи домов будут нежилыми, там разместят магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, социально-бытовые организации. Также там может быть размещен центр информирования населения.



Прилегающую территорию благоустроят, озеленят, обустроят детскую площадку, места для отдыха. Также возле домов появится плоскостная парковка.



В настоящее время на стройплощадке выполнены работы по ограждению, обустраивается бытовой городок, прокладываются временные дороги. Завершить строительство домов планируется в 2021 году.