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19.08.2023, 10:32
В Лужниках» 19 и 20 августа состоится фестиваль «PRO лето»
19 августа — Mossovetinfo.ru — 19 и 20 августа в рамках Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Л...
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Город (Москва и область)
17.08.2023, 17:39
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3
17 августа — Mossovetinfo.ru — В ЦВЗ «Манеж» в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса» Владимир Путин при...
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Город (Москва и область)
17.08.2023, 08:25
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 17 августа из-за сильной жары
16 августа — Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве 17 августа из-за сильно...