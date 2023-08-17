19 августа — Mossovetinfo.ru — 19 и 20 августа в рамках Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Лужники» состоится музыкальный фестиваль «PRO лето», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.В 22:00 19 августа начнется ночная дискотека - - на сцене у Малой спортивной арены выступят «Иванушки International», Nyusha, Nikita Zabelin, Arina Mur и Magnit.22.00 – Nyusha22.50 – Nikita Zabelin23.25 – ARINA MUR00.00 – «Иванушки International»00.45 - MAGNITПрограмма начнется в 17:00 на сцене у Малой спортивной арены. Хедлайнерами дня станут Slava Marlow и певица МакSим. Кроме того, в списке исполнителей Хабиб, Асия, Катя Голышева, Артем Кид, Женя Лизогуб, Соня Sleepy, Germanglas, Goro, Bagardi, Фейгин, Vavan, Dino МС47, Алекс Индиго, Эмми Лин, Янгер, Kara Kross, Кирилл Туриченко, Ivan, Амура, Канги, Ислам Итляшев, «Космонавтов нет», Escape, Kalvados, Юля Волкова, Loc Dog, Akmal’. Завершит вечерний концерт группа «Мураками»», – говорится в сообщении.Как и на все остальные другие мероприятия форума, сюда можно будет попасть бесплатно.