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Город (Москва и область)     19.08.2023 10:32

В Лужниках» 19 и 20 августа состоится фестиваль «PRO лето»

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Теги:  Лужники  19 августа  фестиваль  PRO лето  ночная дискотека  Малая спортивная арена  «Иванушки International»  Nyusha  Nikita Zabelin  Arina Mur и Magnit 

19 августа — Mossovetinfo.ru — 19 и 20 августа в рамках Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Лужники» состоится музыкальный фестиваль «PRO лето», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 22:00 19 августа начнется ночная дискотека - - на сцене у Малой спортивной арены выступят «Иванушки International», Nyusha, Nikita Zabelin, Arina Mur и Magnit.
22.00 – Nyusha
22.50 – Nikita Zabelin
23.25 – ARINA MUR
00.00 – «Иванушки International»
00.45 - MAGNIT
Лужники, 19 августа, фестиваль, PRO лето, ночная дискотека, Малая спортивная арена, «Иванушки International», Nyusha, Nikita Zabelin, Arina Mur и Magnit
Программа начнется в 17:00 на сцене у Малой спортивной арены. Хедлайнерами дня станут Slava Marlow и певица МакSим. Кроме того, в списке исполнителей Хабиб, Асия, Катя Голышева, Артем Кид, Женя Лизогуб, Соня Sleepy, Germanglas, Goro, Bagardi, Фейгин, Vavan, Dino МС47, Алекс Индиго, Эмми Лин, Янгер, Kara Kross, Кирилл Туриченко, Ivan, Амура, Канги, Ислам Итляшев, «Космонавтов нет», Escape, Kalvados, Юля Волкова, Loc Dog, Akmal’. Завершит вечерний концерт группа «Мураками»», – говорится в сообщении.

Как и на все остальные другие мероприятия форума, сюда можно будет попасть бесплатно.

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Карта места

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Теги: 
Лужники  19 августа  фестиваль  PRO лето  ночная дискотека  Малая спортивная арена  «Иванушки International»  Nyusha  Nikita Zabelin  Arina Mur и Magnit 

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