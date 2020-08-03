3 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве начали работу бахчевые развалы, сообщается на портале mos.ru.



В общей сложности в городе открылось 240 точек по продаже бахчевых, все они оформлены в едином стиле, на всех площадках есть сертификаты на продукцию и жалобные книги, продавцы допускаются до работы только при наличии медицинских книжек и спецодежды.



Вся продаваемая продукция проходит обязательную проверку Роспотребнадзора на содержание различных микроэлементов, заключение с датой проверки и местом, откуда привезен товар, также вывешивается на торговой точке.