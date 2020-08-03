 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     03.08.2020 08:22

В Москве начали работу бахчевые развалы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  торговля  бахчевые развалы 

3 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве начали работу бахчевые развалы, сообщается на портале mos.ru.

В общей сложности в городе открылось 240 точек по продаже бахчевых, все они оформлены в едином стиле, на всех площадках есть сертификаты на продукцию и жалобные книги, продавцы допускаются до работы только при наличии медицинских книжек и спецодежды.

Вся продаваемая продукция проходит обязательную проверку Роспотребнадзора на содержание различных микроэлементов, заключение с датой проверки и местом, откуда привезен товар, также вывешивается на торговой точке.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
торговля  бахчевые развалы 

Возврат к списку

Лента новостей

09:00 В России Названы отрасли с самой высокой зарплатой в России

08:41 Общество В Москву возвращается 30-градусная жара

08:33 Город (Москва и область) Участок Тверской улицы закрыт 3 августа из-за работ по замене асфальта

08:22 Город (Москва и область) В Москве начали работу бахчевые развалы

15:57 Город (Москва и область) В Подмосковье отменили карантин по коронавирусу для прилетающих из-за рубежа

Актуальные материалы

04:13 В России Российская вакцина от коронавируса формирует иммунитет у 100% добровольцев

16:37 Власть Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней

15:29 Происшествия Против депутата Галяминой возбуждено уголовное дело

08:20 Общество Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах госуслуг

15:36 В мире Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru