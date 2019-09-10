9 сентября. Mossovetinfo.ru – На заседании президиума правительства Москвы во вторник, 10 сентября были названы самые ожидаемые события в сфере транспорта, сообщает портал mos.ru.



Среди ожидаемых событий запуск первых двух маршрутов МЦД «Одинцово — Лобня» и «Нахабино – Подольск», поставка 1600 единиц нового подвижного состава для общественного транспорта, 10 тысяч новых машин такси, увеличение на 5 тысяч машин московского парка каршеринга.



Кроме того, в ближайшее время ожидается запуск нового мобильного приложения «Московский транспорт», которое объединит все виды транспортных услуг.