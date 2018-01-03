В Москве откроют пункты утилизации елок

3 января. Mossovetinfo.ru - Бесплатно отдать на переработку новогодние елки можно будет на 12 пунктах утилизации.



Пункты утилизации новогодних елок откроются 9 января и будут работать до 1 марта.



Все сданные новогодние деревья будут отправлены на переработку, из них сделают щепу, которая станет основой для растительного грунта.



Адреса пунктов утилизации опубликованы на портале открытых данных.