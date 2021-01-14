14 января. Mossovetinfo.ru – В Москве с 14 января открылось 30 новых пунктов вакцинации от коронавируса на базе городских поликлиник, сообщает оперативный штаб.



Таким образом, общее число пунктов вакцинации от коронавируса в Москве выросло до 100.



По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, за счет открытия новых пунктов вакцинации, а также оптимизации работы ранее действовавших пунктов, мощности по вакцинации в Москве удалось увеличить более, чем в два раза. Это позволяет всем желающим сделать прививку без очередей и в удобное время.



13 января президент России Владимир Путин дал поручение со следующей недели начать массовую вакцинацию от коронавируса всех россиян. В Москве масштабная вакцинация от коронавируса стартовала 5 декабря. Власти города регулярно расширяют список категорий граждан, которые могут сделать прививку от коронавируса.