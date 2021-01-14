 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     14.01.2021 11:27

В Москве открылось 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  вакцинация  коронавирус  COVID-19  вакцина 

14 января. Mossovetinfo.ru – В Москве с 14 января открылось 30 новых пунктов вакцинации от коронавируса на базе городских поликлиник, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число пунктов вакцинации от коронавируса в Москве выросло до 100.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, за счет открытия новых пунктов вакцинации, а также оптимизации работы ранее действовавших пунктов, мощности по вакцинации в Москве удалось увеличить более, чем в два раза. Это позволяет всем желающим сделать прививку без очередей и в удобное время.

13 января президент России Владимир Путин дал поручение со следующей недели начать массовую вакцинацию от коронавируса всех россиян. В Москве масштабная вакцинация от коронавируса стартовала 5 декабря. Власти города регулярно расширяют список категорий граждан, которые могут сделать прививку от коронавируса.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
вакцинация  коронавирус  COVID-19  вакцина 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:31 Общество Адвокат Навального допустил его задержание в аэропорту по возвращении из Германии

11:53 Город (Москва и область) Оперштаб Москвы опубликовал новую статистику по коронавирусу

11:27 Город (Москва и область) В Москве открылось 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19

10:53 Власть Минстрой намерен ужесточить контроль за арендой жилья

10:31 Происшествия Навальный объявлен в федеральный розыск в России с конца 2020 года

Актуальные материалы

08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19

19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс

15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru