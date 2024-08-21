В Москве проходит тестирование всех способов голосования

23 августа — Mossovetinfo.ru — Утром 23 августа в столице началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами депутатов, первые часы в нем приняли участие более 500 тыс. москвичей. Изучается мнение москвичей об обращении с безнадзорными животными.



«Оно (голосование – ред.) продлится до 14.00. Во время него москвичи ознакомятся с избирательным процессом, а специалисты проверят готовность и корректность работы системы электронного голосования», - сообщают московские власти на сайте мэра и правительства города.



Совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в столице. Им предложат ответить на вопрос, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными. «В полученном бюллетене москвичам предстоит выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа», — поясняется в сообщении.



На сайте голосования отмечается, что «в случае отсутствия регионального закона в субъекте Российской Федерации действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю безнадзорного животного».