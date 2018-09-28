28 сентября. Mossovetinfo.ru – Гастрономический фестиваль «Золотая осень» стартовал в Москве.
Фестиваль пройдет с 28 сентября по 7 октября, фестивальные площадки расположены в разных районах города, в том числе на окраинах.
На фестивальных площадках можно будет попробовать и купить мясные, рыбные, сырные продукты, а также сезонные фрукты и овощи из разных регионов России.
Кроме того, в рамках фестиваля по всему городу пройдут кулинарные мастер-классы, выступления музыкантов, спектакли и выставки.
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