28 сентября. Mossovetinfo.ru – Гастрономический фестиваль «Золотая осень» стартовал в Москве.



Фестиваль пройдет с 28 сентября по 7 октября, фестивальные площадки расположены в разных районах города, в том числе на окраинах.



На фестивальных площадках можно будет попробовать и купить мясные, рыбные, сырные продукты, а также сезонные фрукты и овощи из разных регионов России.



Кроме того, в рамках фестиваля по всему городу пройдут кулинарные мастер-классы, выступления музыкантов, спектакли и выставки.