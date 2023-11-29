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Город (Москва и область)     02.12.2023 11:06

В Москве усовершенствовали порядок определения размера оплаты за отопление

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Теги:  Москва  отопление  порядок оплаты  особенности  Постановление  1 декабря 2023 г. No 2340-ПП  Правительство Москвы 

2 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве утвердили усовершенствованный порядок расчетов за отопление, предусматривающий оплату исходя из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет. Новый порядок начнут применять с 1 января 2024 года во всех многоквартирных домах Москвы, за исключением домов, где оплачивается фактическое потребление. Постановление Правительства Москвы от 1 декабря 2023 г. No 2340-ПП Об особенностях определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории города Москвы размещено на сайте горадминистрации.

«В случаях, когда расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. No 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме, такой среднемесячный объем определяется на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за предыдущие 5 лет либо за фактический период работы прибора учета, но не менее трех месяцев отопительного периода, если период работы коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии составил менее 5 лет», установлено пунктом 2 Порядка определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению на территории города Москвы (приложение к ПП № 2340-ПП».

"Размер корректировки платы за коммунальную услугу по отоплению определяется в срок не позднее 31 января года, следующего за прошедшим календарным годом, и включается равными долями в состав ежемесячной платы за коммунальную услугу по отоплению в течение года, следующего за прошедшим календарным годом. При этом размер ежемесячной платы за коммунальную услугу по отоплению в очередном году с учетом размера корректировки не может превышать более чем на 15 процентов размер ежемесячной платы за коммунальную услугу по отоплению, начисленной за аналогичный расчетный период прошлого года" - установлено пунктом 3 «Порядка…».

В случае переплаты (мягкая и короткая зима) платежи за отопление скорректируют в сторону уменьшения в течение 12 месяцев следующего года.

Расчёты показывают, что в случае пятилетнего сглаживания объёмы фактического потребления могут отклоняться от расчётных в пределах 3%, тогда как ранее отклонения в ту или иную сторону доходили до 26%.

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Теги: 
Москва  отопление  порядок оплаты  особенности  Постановление  1 декабря 2023 г. No 2340-ПП  Правительство Москвы 

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