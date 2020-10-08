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Город (Москва и область)     08.10.2020 00:49

В Москве впервые с середины июня от COVID-19 умерло более 50 человек за сутки

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Теги:  коронавирус 

8 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончались 55 человек, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное количество умерших с 10 июня, когда за сутки от коронавируса в Москве скончалось 56 человек.


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Теги: 
коронавирус 

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