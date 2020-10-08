8 октября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончались 55 человек, сообщает оперативный штаб.
Это максимальное количество умерших с 10 июня, когда за сутки от коронавируса в Москве скончалось 56 человек.
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