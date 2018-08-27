27 августа. Mossovetinfo.ru – Двадцать объектов недвижимости, расположенных в историческом центре Москвы, выставлены на торги, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы.
Все объекты находятся вблизи со станциями метро, что должно обеспечить высокую конкуренцию на торгах. Средняя стартовая стоимость объектов составляет 120 рублей за квадратный метр.
Пять объектов, выставленных на торги, расположены в Басманном районе столицы. Три объекта находятся в Хамовниках, по два – в Тверском и Красносельском районах и в Замоскворечье. По одному – в районах Арбат, Якиманка и Мещанский.
Среди лотов, выставленных на торги, три здания являются объектами культурного наследия. Это «Городская усадьба М.Ф. Казакова - Е.М. Татищевой, середины XVIII - XX вв.» в Малом Златоустинском переулке, «Доходный дом М.И. Бабанина 1912-1913 гг., архитектор Э.К. Нирнзее» в Климентовском переулке, и «Доходный дом, 1799-1836 гг., 1886 г., 1927-1933 гг., архитектор Р.И. Клейн» на улице Большая Дмитровка. Новые владельцы этих объектов обязаны будут провести комплекс необходимых работ в соответствии с техническим состоянием каждого здания.
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