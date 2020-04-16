16 апреля. Mossovetinfo.ru – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 16 146. Об этом сообщили в оперативном штабе города.



За сутки в столице подтверждено 1370 случаев заражения. Выздоровели - 1394 человека, скончались - 113.



В России зафиксировано уже 27 938 случаев заболевания.