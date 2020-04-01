1 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 267 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом. В общей сложности в Москве зафиксировано 1880 случаев заражения.



В результате заболевания в Москве скончалось 16 человек, из них 5 человек – за последние сутки. Излечились от заражения 115 человек.



Всего в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусной инфекцией.



С 28 марта в Москве введены дополнительные меры борьбы с коронавирусом, а с 30 марта в столице ограничено передвижение по городу, для жителей введен режим домашней самоизоляции. Аналогичные меры введены также в Московской области.