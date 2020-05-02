2 мая. Mossovetinfo.ru – 5358 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице подтверждено 62 658 случаев заболевания. Вылечились 6374 человека. Умерло 685 человек.



В России зафиксировано 124 054 случая заражения коронавирусом.