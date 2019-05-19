19 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за 8 лет в два раза увеличилось число летних кафе. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Мэр Москвы отметил, что власти «радикально упростили порядок открытия летних кафе». Теперь для этого нужно собирать меньше справок и бюрократии.



По словам Собянина, летом в столице отроется почти 3000 летних веранд.