1 января. Mossovetinfo.ru - В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 миллиона человек. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
«Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля», - отметил мэр Москвы.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 14 января.
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