1 января. Mossovetinfo.ru - В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 миллиона человек. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



«Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля», - отметил мэр Москвы.



Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 14 января.