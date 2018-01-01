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Город     01.01.2018 14:24

В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,5 миллиона человек

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Теги:  Новый год-2018  праздники  Сергей Собянин 

1 января. Mossovetinfo.ru - В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 миллиона человек. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

«Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля», - отметил мэр Москвы.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до 14 января.


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Теги: 
Новый год-2018  праздники  Сергей Собянин 

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