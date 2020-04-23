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Город (Москва и область)     23.04.2020 11:11

В Подмосковье число заразившихся коронавирусом превысило 7 тысяч человек

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Теги:  коронавирус  Московская область 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Московской области за сутки зафиксировано 688 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 7278 случаев заболевания. Вылечились 186 человек, скончались – 56 человек.

Всего в России зафиксировано 62 773 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 33 910 случаев заболевания.


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Теги: 
коронавирус  Московская область 

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