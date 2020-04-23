23 апреля. Mossovetinfo.ru – Московской области за сутки зафиксировано 688 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 7278 случаев заболевания. Вылечились 186 человек, скончались – 56 человек.



Всего в России зафиксировано 62 773 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 33 910 случаев заболевания.