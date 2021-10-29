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Город (Москва и область)     29.10.2021 11:07

В Подмосковье начал работать сервис для передачи сведений о сотрудниках на удаленке

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Теги:  Московская область  COVID-19  коронавирус  работа  удаленка  отчет  Москва  как отчитаться 

29.10.2021г. - Mossovetinfo.ru - Сервис по передаче сведений о работе сотрудников запустили для работодателей в Московской области. Об этом сообщил министр госуправления, IT и связи региона Максим Рымар.

В Москве и в Подмосковье работодатели должны были перевести часть сотрудников на удаленную работу в связи с введением дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

Передавать сведения о формате работы сотрудников работодатели должны с 29 октября.  При наличии подтверждённой учётной запись ЕСИАС направить отчет, информацию, можно через региональный портал госуслуг.

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Карта места

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Теги: 
Московская область  COVID-19  коронавирус  работа  удаленка  отчет  Москва  как отчитаться 

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