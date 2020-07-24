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Город (Москва и область)     24.07.2020 09:51

В Подмосковье объявили о новом этапе снятия ограничений

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Теги:  Московская область  Подмосковье  коронавирус  ограничения  снятие ограничений 

24 июля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об изменении действия ограничений, введенных из-за коронавируса, документ опубликован на официальном портале правительства Подмосковья.

Согласно постановлению, с 24 июля в Московской области возобновляется предоставление госуслуг в обычном объеме в зданиях госорганов, а также отменяется действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.

С 31 июля разрешаются досуговые, культурные, развлекательные, зрелищные, выставочные и рекламные мероприятия в помещениях, в которых не более 3 000 мест, с загрузкой не более 50 процентов от общей вместимости при условии соблюдения социальной дистанции. Кроме того, разрешаются физкультурные и спортивные мероприятия, без ограничения максимальной вместимости места проведения.

С 1 августа в Подмосковье разрешаются:

реализации проекта «Активное долголетие», работа водного транспорта без ограничений, деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов, образовательная деятельность (общее, профессиональное, высшее образование), деятельность по организации и проведению азартных игр, лотерей, посещение букмекерских контор, тотализаторов.

С 1 сентября разрешается курение кальянов в ресторанах.

В тоже время, согласно постановлению, сохраняются следующие ограничения:

самоизоляция 65+ и группы риска
социальная дистанция и обязанность у органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить ее соблюдение
изоляция лиц, контактировавших с больными COVID-2019
расстояние 5 м при занятиях физкультурой на открытом воздухе. Не более 5 человек в группе
маски в местах общественного пользования
запрет на проведение публичных мероприятий
посещение ночных клубов, дискотек.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  коронавирус  ограничения  снятие ограничений 

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