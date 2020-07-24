24 июля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об изменении действия ограничений, введенных из-за коронавируса, документ опубликован на официальном портале правительства Подмосковья.
Согласно постановлению, с 24 июля в Московской области возобновляется предоставление госуслуг в обычном объеме в зданиях госорганов, а также отменяется действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.
С 31 июля разрешаются досуговые, культурные, развлекательные, зрелищные, выставочные и рекламные мероприятия в помещениях, в которых не более 3 000 мест, с загрузкой не более 50 процентов от общей вместимости при условии соблюдения социальной дистанции. Кроме того, разрешаются физкультурные и спортивные мероприятия, без ограничения максимальной вместимости места проведения.
С 1 августа в Подмосковье разрешаются:
реализации проекта «Активное долголетие», работа водного транспорта без ограничений, деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов, образовательная деятельность (общее, профессиональное, высшее образование), деятельность по организации и проведению азартных игр, лотерей, посещение букмекерских контор, тотализаторов.
С 1 сентября разрешается курение кальянов в ресторанах.
В тоже время, согласно постановлению, сохраняются следующие ограничения:
самоизоляция 65+ и группы риска
социальная дистанция и обязанность у органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить ее соблюдение
изоляция лиц, контактировавших с больными COVID-2019
расстояние 5 м при занятиях физкультурой на открытом воздухе. Не более 5 человек в группе
маски в местах общественного пользования
запрет на проведение публичных мероприятий
посещение ночных клубов, дискотек.
09:51 Город (Москва и область) В Подмосковье объявили о новом этапе снятия ограничений
09:15 В России В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
08:50 Город (Москва и область) На ВДНХ стартует третий сезон проекта «Музыка на крыше»
08:41 Город (Москва и область) В шести московских парках открыты бесплатные беговые клубы
08:24 Город (Москва и область) Две новые услуги Пенсионного фонда теперь доступны во всех центрах «Мои документы»
09:19 Город (Москва и область) С начала 2002 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации
08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия
20:11 Власть Собянин сменил главу департамента образования Москвы
08:56 Город (Москва и область) «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля
08:18 Город (Москва и область) Более 80 мероприятий запланировано в рамках празднования 81-летия ВДНХ