24 июля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об изменении действия ограничений, введенных из-за коронавируса, документ опубликован на официальном портале правительства Подмосковья.



Согласно постановлению, с 24 июля в Московской области возобновляется предоставление госуслуг в обычном объеме в зданиях госорганов, а также отменяется действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.



С 31 июля разрешаются досуговые, культурные, развлекательные, зрелищные, выставочные и рекламные мероприятия в помещениях, в которых не более 3 000 мест, с загрузкой не более 50 процентов от общей вместимости при условии соблюдения социальной дистанции. Кроме того, разрешаются физкультурные и спортивные мероприятия, без ограничения максимальной вместимости места проведения.



С 1 августа в Подмосковье разрешаются:



реализации проекта «Активное долголетие», работа водного транспорта без ограничений, деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов, образовательная деятельность (общее, профессиональное, высшее образование), деятельность по организации и проведению азартных игр, лотерей, посещение букмекерских контор, тотализаторов.



С 1 сентября разрешается курение кальянов в ресторанах.



В тоже время, согласно постановлению, сохраняются следующие ограничения:



самоизоляция 65+ и группы риска

социальная дистанция и обязанность у органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей обеспечить ее соблюдение

изоляция лиц, контактировавших с больными COVID-2019

расстояние 5 м при занятиях физкультурой на открытом воздухе. Не более 5 человек в группе

маски в местах общественного пользования

запрет на проведение публичных мероприятий

посещение ночных клубов, дискотек.