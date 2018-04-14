Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     14.04.2018 15:55

В Подмосковье с 14 апреля десять дней пройдет весенний сезон охоты

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  сезон охоты  открытие 

14 марта. Mossovetinfo.ru – С 14 апреля на территории Подмосковья открывается весенний сезон охоты, который продлится десять дней. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Срок охоты составляет десять календарных дней и установлен правилами охоты и параметрами осуществления охоты в охотничьих угодьях Московской области», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Распоряжением Минсельхозпрода Московской области установлены нормы допустимой добычи.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  сезон охоты  открытие 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:55 Город (Москва и область) В Подмосковье с 14 апреля десять дней пройдет весенний сезон охоты

15:22 Город (Москва и область) Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»

11:37 В мире Турция: операция в Сирии - «проявление совести человечества»

10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии

Актуальные материалы

10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии

19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов

18:00 Общество Центры госуслуг «Мои Документы» обновили графики средней загрузки

15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России

08:34 Город (Москва и область) Ежегодный мотопарад пройдет в Москве 5 мая

18:43 Происшествия Мосгорсуд признал законным приговор Улюкаеву, он вступил в силу

16:37 Город (Москва и область) На Большоц кольцевой линии метро откроют 22 ТПУ

12:33 Власть Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru