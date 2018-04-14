В Подмосковье с 14 апреля десять дней пройдет весенний сезон охоты

14 марта. Mossovetinfo.ru – С 14 апреля на территории Подмосковья открывается весенний сезон охоты, который продлится десять дней. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



«Срок охоты составляет десять календарных дней и установлен правилами охоты и параметрами осуществления охоты в охотничьих угодьях Московской области», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.



Распоряжением Минсельхозпрода Московской области установлены нормы допустимой добычи.