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Город (Москва и область)
14.04.2018, 15:55
В Подмосковье с 14 апреля десять дней пройдет весенний сезон охоты
14 марта. Mossovetinfo.ru – С 14 апреля на территории Подмосковья открывается весенний сезон охоты, который продлится десять дней. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и прод...
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Город (Москва и область)
14.04.2018, 15:22
Движение на Сокольнической линии метро восстановлено
14 марта. Mossovetinfo.ru – Движение на Сокольнической линии московского метро «полностью восстановлено и введено в график». Об этом сообщили в официальном твиттер-аккаунте Московского метрополитена @...
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Город (Москва и область)
14.04.2018, 08:35
Парад трамваев пройдет в Москве 21 апреля
14 апреля. Mossovetinfo.ru – Традиционный Парад трамваев пройдет 21 апреля на Чистых прудах. Об этом сообщили в Мосгортрансе. Парад приурочен к 119-летию со дня открытия трамвайного движения ...