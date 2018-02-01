В Подмосковье стартовала аккредитацию такси для работы на ЧМ–2018

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Аккредитация такси для работы на чемпионате мира по футболу стартовала в четверг 1 февраля в Московской области, сообщает пресс-служба регионального парламента со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олега Григорьева.



«Аккредитацию для Москвы и области проводит Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), она является добровольной. Среди требований, предъявляемых к заявителям – оплаченные штрафы, автомобили не старше четырех лет, наличие детского кресла, оборудования для безналичной оплаты проезда и другие», – сказал Григорьев.



Заявку на аккредитацию могут подать и владельцы такси, не перешедшие на новый цветовой формат, поскольку областной закон о единой цветовой гамме такси, принятый год назад, предусматривает переходных период в течение пяти лет.