Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город     01.02.2018 18:24

В Подмосковье стартовала аккредитацию такси для работы на ЧМ–2018

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Подмосковье  Московская область  такси  ЧМ-2018  аккредитация  Москва и область 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Аккредитация такси для работы на чемпионате мира по футболу стартовала в четверг 1 февраля в Московской области, сообщает пресс-служба регионального парламента со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олега Григорьева.

«Аккредитацию для Москвы и области проводит Московская административная дорожная инспекция (МАДИ), она является добровольной. Среди требований, предъявляемых к заявителям – оплаченные штрафы, автомобили не старше четырех лет, наличие детского кресла, оборудования для безналичной оплаты проезда и другие», – сказал Григорьев.

Заявку на аккредитацию могут подать и владельцы такси, не перешедшие на новый цветовой формат, поскольку областной закон о единой цветовой гамме такси, принятый год назад, предусматривает переходных период в течение пяти лет.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Подмосковье  Московская область  такси  ЧМ-2018  аккредитация  Москва и область 

Возврат к списку

Лента новостей

23:56 Общество Мединского единогласно переизбрали председателем Российского военно-исторического общества

23:34 В мире Российские спортсмены выиграли суд против МОК

22:57 Общество Выставка детских художников-иллюстраторов откроется 6 февраля в Российской государственной детской библиотеке

22:10 Происшествия Суд приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии

21:31 В мире Правительство Индии намерено запретить использование криптовалюты

Актуальные материалы

13:13 В мире CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

10:48 Мнения Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru