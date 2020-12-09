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Город (Москва и область)     09.12.2020 13:38

В Подмосковье внедрили «умную» систему установления тарифов

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Теги:  Московская область  Подмосковье  тарифы  регулирование  цифровизация 

9 декабря. Mossovetinfo.ru - В Московской области внедрена новая система взаимодействия ресурсоснабжающими организациями, которая позволила полностью автоматизировать систему установления тарифов, сообщается на официальном сайте правительства Подмосковья.

Новая система АИС «Тариф» позволила полностью автоматизировать процесс установления тарифов для регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроэнергии и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Система имеет электронный архив, сервисы формирования отчетности, формирования типовых документов, а также специальный программный комплекс по расчету тарифов «Умный шаблон». С помощью «Умного шаблона» регулируемые организации могут самостоятельно рассчитать тариф и составить тарифную заявку. Система позволяет проверить документ и практически полностью исключает ошибки в отчетных документах.

Теперь процесс подачи документов полностью автоматизирован, подача заявок происходит дистанционно на региональном портале госуслуг.

В Московской области оказывается 10 услуг по тарифному регулированию, ежегодно в этой сфере утверждается 4 тысячи тарифных решений для более чем 900 организаций.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  тарифы  регулирование  цифровизация 

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