21 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 903 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает областной оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 30 983 случая заболевания. Вылечились 4 281 человек, умерло 285 человек.



В России выявлено 317 554 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 155 219 случаев заболевания.