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Город (Москва и область)     21.05.2020 10:36

В Подмосковье за сутки выявлено 892 новых случая заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  Московская область 

21 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 903 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

Всего в Подмосковье выявлено 30 983 случая заболевания. Вылечились 4 281 человек, умерло 285 человек.

В России выявлено 317 554 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 155 219 случаев заболевания.


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Теги: 
коронавирус  Московская область 

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