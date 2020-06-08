8 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области начал работу восьмой комплекс переработки отходов, сообщается в telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.



Комплекс по переработке отходов «Дон» открылся в районе городского округа Кашира. Современный комплекс позволяет выделить из твердых отходов полезные фракции (бумага, пластик, стекло, металл), измельчать крупногабаритные отходы, а оставшиеся безопасно размещать. Впоследствии они будут переработаны в «зеленую» энергию. Органические отходы будут преобразовываться в технический грунт, который можно использовать для различных работ.



Ранее Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в Московской области будут закрыты все мусорные полигоны, а вместо них мусор будет доставляться на современные комплексы по переработке.