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Город (Москва и область)     18.11.2019 08:43

В приложении «Госуслуги Москвы» появились новые функции.

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Теги:  приложения  Госуслуги Москвы 

18 ноября. Mossovetinfo.ru – В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появились новые возможности сообщается на портале mos.ru.

Теперь в разделе «Помощь» пользователи могут узнать о работе самого приложения и получить ответы на наиболее популярные вопросы о работе городских сервисов.

Студенты, аспиранты и ординаторы могут проверить внесено ли их имя в реестр, что необходимо для выпуска или перевыпуска карты москвича. Также обладатели карты москвича могут узнать в приложении о предложениях партнеров дисконтной программы.

Кроме того, в приложении появилась функция напоминания пользователю о необходимости передать данные с приборов учета, или сделать прививку домашнему питомцу.

Помимо этого, обновился интерфейс приложения. Теперь услуги и сервисы расположены в приложении в порядке популярности.

Приложение «Госуслуги Москвы» начало работать в 2012 году. С тех пор его скачали более 3,2 миллиона раз.


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Карта места

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Теги: 
приложения  Госуслуги Москвы 

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