18 ноября. Mossovetinfo.ru – В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появились новые возможности сообщается на портале mos.ru.



Теперь в разделе «Помощь» пользователи могут узнать о работе самого приложения и получить ответы на наиболее популярные вопросы о работе городских сервисов.



Студенты, аспиранты и ординаторы могут проверить внесено ли их имя в реестр, что необходимо для выпуска или перевыпуска карты москвича. Также обладатели карты москвича могут узнать в приложении о предложениях партнеров дисконтной программы.



Кроме того, в приложении появилась функция напоминания пользователю о необходимости передать данные с приборов учета, или сделать прививку домашнему питомцу.



Помимо этого, обновился интерфейс приложения. Теперь услуги и сервисы расположены в приложении в порядке популярности.



Приложение «Госуслуги Москвы» начало работать в 2012 году. С тех пор его скачали более 3,2 миллиона раз.