Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы

9 июня. Mossovetinfo.ru – Третьей российской вакциной от коронавируса можно привиться в пяти московских поликлиниках. Информация опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Вакцина «КовиВак» доступна по следующим адресам:



- поликлинике № 5 (Даев переулок, дом 3, строение 1);

- поликлинике № 218, филиал № 1 (Печорская улица, дом 10, корпус 2);

- поликлинике № 209, филиал № 1 (Кременчугская улица, дом 7, корпус 1);

- консультативно-диагностической поликлинике № 121, филиал № 8 (Изюмская улица, дом 37);

- поликлинике № 175, филиал № 2.



На данный момент россиянам доступны три вакцины — «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. Чумакова.



Прививку вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в Москве можно сделать во всех 100 центрах вакцинации на базе городских поликлиник, а также в павильонах «Здоровая Москва». Вакцина «Спутник V» доступна также на выездных точках - в торговых центрах и других общественных местах.