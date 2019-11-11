11 ноября. Mossovetinfo.ru – Во всемирный день сирот, который отмечается во второй понедельник ноября, порта mos.ru рассказал о мерах, которые городские власти предпринимают для поддержки приемных семей.



Семейное воспитание детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения взрослых, является одним из ключевых приоритетов социальной поддержки Москвы.



Все семьи, которые хотят усыновить или установить опеку над детьми-сиротами, обязаны пройти обучение в школах приемных родителей. Сейчас в Москве работает 42 таких школы. За последние три года в них отучились более 11 тысяч человек.



Приемным семьям, которые приняли на воспитание пять и более детей или детей-инвалидов город предоставляет просторные многокомнатные квартиры по договору безвозмездного найма на все время, пока они выполняют обязанности приемных родителей.



57 государственных организаций бесплатно предоставляют таким семьям юридическую, психологическую, медицинскую и социальную помощь. Помощь предоставляется во всех городских округах. Кроме того, приемным семьям помогают НКО и благотворительные фонды которые получают государственные субсидии или гранты на проекты и программы.



Регулярно повышаются выплаты на содержание детей в приемных семьях. Сейчас для таких семей ежемесячное пособие на ребенка до 12 лет составляет 16 500 рублей, на ребенка в возрасте с 12 до 18 лет – 22 тысячи рублей.



Если в семье трое и более детей, то на ребенка до 12 лет пособие составляет 19 800 рублей, на ребенка от 12 до 18 лет – 25 300 рублей.



Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида составляет 27 500 рублей независимо от возраста.



Кроме того, приемным родителям ежемесячно выплачивается материальная помощь: если в семье воспитываются один или два ребенка — одному из приемных родителей, трое и более приемных детей — обоим родителям за каждого ребенка. Размер ежемесячной материальной помощи составляет 16 700 рублей за каждого приемного ребенка и 28 390 рублей — за ребенка-инвалида.



Помимо этого, приемным семьям за счет города возмещаются расходы на жилищно-коммунальные услуги и связь, предоставляется бесплатный проезд на городском транспорте, детям-сиротам ежегодно предоставляются путевки для отдыха. С 2018 года за счет города подопечные дети могут отдохнуть вместе с опекунами или приемными родителями. Также предусмотрена выплата компенсаций за самостоятельно купленные путевки.